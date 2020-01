Niente piogge per un'altra settimana. E torna la nebbia

IL PUNTO METEO

TREVISO Cambierà poco o nulla, durante questa settimana. Alta pressione persistente, anche se un po' indebolita, con cieli sereni, gelate notturne e una generale mitezza nelle ore centrali del giorno. Non proprio il massimo però sul fronte smog. Non c'è traccia infatti di occasioni piovose o di un ricambio d'aria che sarebbe quantomai necessario per l'abbattimento dei valori di pm10 che restano sempre molto elevati nei picchi e nelle medie. D'altra parte questo scenario si è palesato negli algoritmi dei centro di calcolo fin dalla fine del 2019 e giorno dopo giorno sono arrivate conferme che nessuno degli aggiornamenti successivi ha mai smentito. La configurazione attuale è sostanzialmente conseguenza di un rafforzamento a tutte le quote del vortice polare che alle medie latitudini stira le cosiddette correnti zonali. Questo chiude la porta atlantica alle perturbazioni e porta l'alta pressione delle Azzorre a prendere possesso dell'Europa. L'alta pressione schiaccia l'aria e le particelle tossiche al suolo inibendone di fatto la dispersione negli strati più alti dell'atmosfera. Quando questo meccanismo si ripropone per più giorni si creano le pericolose concentrazioni di smog che ogni anno fanno dannare gli abitanti della pianura padano-veneta. Si tratta, è bene dirlo, di uno scenario classico in questo periodo dell'anno, soprattutto dal 2000 in poi. Gennaio del resto è statisticamente uno dei mesi più asciutti dell'anno, a differenza ad esempio di febbraio e marzo quando gli scambi di calore fra polo e tropici è maggiore. Al momento non v'è certezza di sbocchi da questa situazione. Ma ci sono, perlomeno, alcuni indicatori che ipotizzano un rallentamento del vortice polare e quindi una futuribile maggiore probabilità di scambi meridiani. In altre parole l'ingresso di aria nuova.

UNO SGUARDO AL FUTURO

La dead-line per una svolta sembra essere collocata attorno al 20 del mese quando lo scenario potrebbe cambiare bruscamente. Ma in attesa di conferme sul punto, una cosa è chiara: per tutta la settimana saremo ancora sotto il dominio dell'anticiclone con in più un altro sgradito ospite, la nebbia. Soprattutto nelle ore serali e al primo mattino farà la sua ricomparsa su gran parte della pianura, Marca compresa. Aggravando una situazione già delicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA