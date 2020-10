I CONTROLLI

MONTEBELLUNA Un locale segnalato e 23 giovani multati. Arriva un forte giro di vite sulla movida montebellunese da parte dei carabinieri della locale compagnia. In seguito a una serie di verifiche mirate nell'ultimo fine settimana i militari hanno infatti puntato l'attenzione sui locali della cittadina, specie nelle ore serali, segnalando un bar di piazza Negrelli alla Prefettura per il mancato rispetto delle normative anti contagio. Nel weekend scorso si sono svolti controlli a tappeto da parte dell'Arma nelle diverse attività pubbliche del centro. Sono stati 23 i giovani, tutti di età compresa tra i 15 i 19 anni, multati perché non indossavano la mascherina. Sarà segnalato invece al prefetto di Treviso il Tapas di piazza Negrelli.

LA CONTESTAZIONE

All'esercente del civico 2 della piazza, uno dei maggiori luoghi di aggregazione serale di Montebelluna, è stato contestato di non aver fatto rispettare ai clienti le norme previste per evitare la diffusione del Covid e il rispetto del distanziamento sociale. Non solo gli avventori non hanno mantenuto la distanza di sicurezza di almeno un metro sia dentro che fuori dal bar, ma all'interno del locale le forze dell'ordine hanno pizzicato anche alcuni dipendenti senza i dispositivi di sicurezza personale indosso, ovvero la mascherina. «Non né so davvero niente ha dichiarato ieri a sorpresa il titolare , è vero, sabato sera ci sono stati dei controlli in tutta la piazza e anche qui da noi, ma per ora non mi è stata recapitata nessuna multa». I carabinieri confermano la notifica, come da prassi, dell'avviso orale mentre per la verbalizzazione formale dell'atto ci sono sessanta giorni di tempo. Oltre alla comunicazione alla Prefettura non vi sono però conseguenze penali nei confronti del gestore, né al momento provvedimenti di chiusura a carico del locale. L'esercente verrà infatti segnalato al prefetto che, oltre alla sanzione, potrà valutare l'eventuale sospensione temporanea dell'attività se dovesse rintracciarne i presupposti.

I PROVVEDIMENTI

La movida del fine settimana, quindi, finisce sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri. In primis per prevenire i fenomeni di spaccio di stupefacenti, come successo negli ultimi mesi con i servizi mirati che hanno portato all'arresto di cinque persone nel territorio di Montebelluna, ma anche per verificare che vengano applicate e rispettate le norme anti contagio che da qualche giorno, prevedono l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Sabato sera, durante i controlli, gli uomini dell'Arma hanno identificato e sanzionato 23 giovani che nell'area della piazza Negrelli si trovavano sprovvisti della mascherina e per lo più in gruppo. Una stretta sui controlli inevitabile in vista delle nuove misure più severe, come il divieto di sostare all'esterno dei locali, che sta studiando il Governo e che probabilmente saranno previste nel prossimo Dpcm atteso ormai a giorni. I carabinieri di Montebelluna hanno ristretto il cerchio nella zona centrale della città dove il via vai, soprattutto di giovani e la presenza di molti locali notturni, anima il centro. Insomma non si sgarra e soprattutto all'interno dei locali: dai clienti al personale le mascherine sono e restano obbligatorie. E dentro a bar e ristoranti se le norme non dovessero essere rispettare a pagarne le conseguenze sarà anche il titolare stesso. E dopo aver passato al setaccio il centro montebellunese le multe fioccano. Tra chi l'aveva dimenticata a casa e chi invece si sarebbe rifiutato di indossarla, i 23 giovani identificati e sanzionati dovranno fare i conti e racimolare 400 euro da versare per coprire la pensante sanzione.

IN PROVINCIA

Le verifiche a Montebelluna rientrano nel più ampio dispositivo di controlli potenziati messi in atto nel weekend da tutte le compagnie dei carabinieri della Marca. Quasi 400 le persone controllate a Treviso e in provincia, con una settantina di locali ed esercizi pubblici monitorati sul territorio fra il capoluogo, Conegliano, Montebelluna, Vittorio Veneto e Castelfranco. I controlli proseguiranno a stretto giro anche nelle prossime settimane.

Vera Manolli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA