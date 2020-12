IL PROVVEDIMENTO

TREVISO No ai botti, per non intasare ulteriormente gli ospedali. Non c'è solo la tutela degli animali d'affezione, ma l'esigenza di non gravare ulteriormente sugli ospedali già sotto pressione. Anche per questo il sindaco Mario Conte ha scelto di firmare per il terzo anno consecutivo l'ordinanza anti botti.

LA DECISIONE

«Ho firmato un'ordinanza che vieta l'esplosione di botti e fuochi artificiali su tutto il territorio comunale-spiega- Questo provvedimento vuole tutelare le fasce deboli e gli animali ma anche, vista l'attuale situazione, per prevenire eventuali situazioni di pericolo oppure infortuni da curare negli ospedali già abbondantemente pressati dall'emergenza sanitaria. Proteggiamo chi non sta bene. Proteggiamo i nostri ospedali e proteggiamo i nostri amici a quattro zampe». E così anche per il 2020 botti vietati dal 30 dicembre al 6 gennaio: divieto come sempre categorico ma che, purtroppo, non sempre viene rispettato. E sanzionare è quanto mai complicato perché gli agenti della polizia locale dovrebbero cogliere i colpevoli praticamente sul fatto. L'ordinanza comunque nasce per impedire l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e lo scoppio di mortaretti e razzi su tutto il territorio comunale, tranne che nei luoghi e per gli eventi autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza. Così facendo non solo si vuole evitare il peggioramento della qualità dell'aria conseguente allo scoppio degli articoli pirotecnici ma anche tutelare i soggetti deboli fra i quali bambini, anziani, ammalati e animali.

LE CONSEGUENZE

È cosa nota, infatti, che i forti rumori provocati dalla detonazione dei fuochi d'artificio provochino una serie di conseguenze negative per gli animali domestici che, spaventati, si espongono ai rischi di smarrimento e investimento.

LA SANZIONE

La multa prevista per chi non rispetta l'ordinanza va da 25 a 500 euro. Si tratta di un provvedimento che, con qualche aggiustamento, ricalca quello degli anni scorsi. Anche quest'anno si va dalla vigilia dell'ultimo dell'anno all'Epifania, ma, a differenza di 12 mesi fa, il Comune ha voluto mettere l'accento anche sull'importanza del provvedimento ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico e per preservare l'operatività delle strutture ospedaliere, già sotto pressione a causa del Covid . Inoltre il divieto di botti, petardi e mortaretti vale per tutto il territorio comunale mentre fino al 2017, dopo il ricorso su scala nazionale dell'Asspi, l'associazione pirotecnica italiana, il provvedimento - che inizialmente valeva per tutto il comune - fu limitato alle zone entro le Mura. Dodici mesi fa i controlli non furono moltissimi, ma i cittadini trevigiani dimostrarono comunque spirito civico e limitarono le esibizioni per l'arrivo del nuovo anno a quelle consentite. E grande soddisfazione anche quest'anno, arriva anche dalle associazioni animaliste.

Elena Filini

