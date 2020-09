LE RETTE

TREVISO Mense scolastiche: passa la proposta plastic free e il Comune di Treviso si accolla una spesa aggiuntiva di 300mila euro per non alzare i buoni pasto agli studenti. «La monoporzione avrebbe provocato un consumo di plastica altissimo. Siamo riusciti a garantire il porzionamento in totale sicurezza aumentando il personale e creando anche nuova occupazione. Siamo e intendiamo restare Comune plastic free» conferma l'assessore all'Istruzione Silvia Nizzetto.

LA DECISIONE

Una decisione che guarda alla sicurezza e nello stesso all'ambiente. Così, tranne che in pochissime classi per questioni di spazio, nelle scuole trevigiane i pasti continuando ad essere serviti con il porzionamento. «Già lo smaltimento delle mascherine ci ha fatto intuire i costi di sostenibilità dell'emergenza Covid - ha spiegato l'assessore all'istruzione Silvia Nizzetto- per questo abbiamo cercato di fare una riflessione più approfondita con Euroristorazione. Trovando spazi, personale e modalità per mettere in atto una gestione tradizionale che però tenga conto delle nuove modalità».

I COSTI

Garantire però i nuovi standard di sicurezza ha visto una crescita esponenziale dei costi. Ma la decisione presa dall'amministrazione è stata chiara da subito: il Comune si accolla 300mila euro di spese aggiuntive per garantire i pasti. Le quote delle tariffe dei pasti erogati alle scuole infanzia, primarie, secondarie statali di Treviso a carico delle famiglie sono rimaste invariate anche per il nuovo anno scolastico. Invece il Comune ha approvato la proposta di Euroristorazione per garantire il servizio con tutte le precauzioni anti-Covid. Ciò ha causato un forte aumento del costo del singolo pasto che il Comune ha deciso di accollarsi. Le tariffe restano dunque invariate: da 2,80 euro (tariffa agevolata) a 3,20 (tariffa applicata automaticamente alle famiglie che iscrivono più figli al servizio mensa), fino a 3,70 (tariffa massima applicata automaticamente). Il genitore potrà scaricare gratuitamente l'applicazione ComunicApp, strumento informativo sulla situazione del proprio bambino, in termini di presenze in mensa e pagamenti effettuati, oltre che per le comunicazioni ufficiali da parte di Euroristorazione. (e.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

