(f.flo.) «Riuscirà Pollicino a ritrovare la sua scuola?». L'associazione Il Melograno di Treviso, che da 40 anni si occupa di maternità e nascita, ha scritto in questi giorni una lettera aperta alla ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, con l'obiettivo di far uscire dall'invisibilità i bambini e le bambine nella fascia di età dagli zero ai 6 anni di vita. «In questi giorni di isolamento e di emergenza da coronavirus spiegano da Il Melograno si parla di lezioni online, votazioni, esami di terza media e di maturità. Nessuno però nomina mai asili nido e scuole d'infanzia». Come associazione che si fa portavoce dei bisogni dei piccolissimi, Il Melograno scrive al Miur: «Crediamo sia necessario, a livello politico, non solo porsi domande su come gestire l'organizzazione della didattica a distanza ma anche interrogarsi su come la stiamo gestendo e come vorremmo gestire i mesi futuri. Il mondo delle bambine e dei bambini non può e non deve esaurirsi all'interno delle mura domestiche, dove possono esserci situazioni di rischio. La chiusura e la riapertura delle agenzie della prima infanzia, come delle scuole, non può essere un problema della singola famiglia ma di comunità. Nidi e asili hanno anche il compito di favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini. In un'ottica di rientro alla normalità, i genitori che torneranno in fabbriche e uffici come faranno?». Il pensiero finale che Il Melograno affida alla ministra Azzolina è semplice: «Uno Stato o una società in grado di ripartire dai bambini e dalle bambine, sono realtà adatte a tutti. E se questa emergenza ci portasse finalmente a ripensare alla nostra società a partire dai bambini e dalle bambine? Prendersi carico dei piccolissimi e dei loro bisogni significherà in fondo prendersi carico anche del futuro di questo Paese».

