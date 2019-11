Nicolò, morto a 17 anni mentre andava a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGONIATREVISO Non ce l'ha fatta Nicolò Di Giacomo. Il cuore del 17enne di Casale sul Sile si è fermato ieri pomeriggio in un letto dell'unità di Neurochirurgia dell'ospedale di Treviso. Troppo gravi le ferite riportate nel tragico incidente di lunedì mattina in viale Felissent a Villorba, quando in sella alla sua moto da cross stava raggiungendo l'itis Planck, dove frequentava la 4C. Subito dopo lo scontro, il ragazzo era stato intubato e poi tenuto in vita attraverso le macchine della Terapia intensiva.SVANITE LE SPERANZETutti speravano...