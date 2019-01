Neve: tamponamento a 3

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEGUSINO La neve inizia a cadere copiosa e trasforma la strada in una pista di pattinaggio. Dovrebbe essere questa la causa dell'incidente, accaduto alle 19, sul ponte di Fener, lungo la Feltrina. per cause all'esame delle forze dell'ordine, tre auto, dirette a Segusino, si sono tamponate, bloccando la sede stradale. A causa dell'incidente, nel quale non ci sono stati feriti, il ponte di Fener è rimasto chiuso per un paio d'ore. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza perché una delle persone coinvolte lamentava un dolore al rachide...