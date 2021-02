Nel 2017 era stata trovata la quadra, con una norma che imponeva a tutte le aziende facenti parti di un consorzio a sottoporsi ai controlli antimafia. La legge 161 andava a tappare le falle del precedente Codice antimafia che consentiva alle imprese consorziate con partecipazione inferiore al 10% di non subire alcun accertamento. Fu grazie a questo che nel 2015 un consorzio intermafioso riuscì ad aggiudicarsi svariati appalti in Lazio riunendo circuiti malavitosi normalmente distanti, ovvero aziende con legami con Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e criminalità organizzata pugliese. Con la legge di bilancio del 2018 le cose sono state nuovamente modificate, rifissando una soglia minima del 5%, in nome della sburocratizzazione delle procedure. «Risulta abbastanza facile, all'interno di un consorzio con una regia unitaria, giocare sulle percentuali di partecipazione delle imprese infiltrate, mantenendo la loro quota al di sotto del 5% ed

evitando così di cadere sotto la scure dei controlli antimafia - spiegano dalla Finanza -. Ciò non toglie che le prefetture e le forze di polizia mantengano comunque alta l'attenzione su queste manovre elusive, allo scopo di individuare, anche tra le imprese che non sarebbero tenute alla verifica dei requisiti antimafia, quelle che vanno interdette in ragione dei collegamenti con la criminalità organizzata».

