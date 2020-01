LA POLEMICA

TREVISO «Ma questa è una discussione assurda. Ci può state che, a gennaio, il consiglio comunale non venga fatto. È giè successo. Sono andato a controllare: nei cinque anni della precedente amministrazione per due volte, nel 2014 e nel 2017, a gennaio non è stato organizzato niente. E poi, precisiamo: non abbiamo annullato la seduta del consiglio. Si annulla una cosa già organizzata, noi invece non abbiamo convocato proprio niente e avevo avvisato i capigruppo». Giancarlo Iannicelli, presidente del consiglio trevigiano, replica dati alla mano alla contestazione lanciata dalle minoranze. L'assenza di commissioni e la scelta di non fare l'assemblea di palazzo dei Trecento, ha spinto Fabio Pezzato (Lista Manildo) e Stefano Pelloni (Pd) e parlare apertamente di «attività amministrativa bloccata», sottolineando la necessità di discutere e prendere decisioni di fronte ai tanti problemi di questo periodo, dai negozi che chiudono al problema polveri sottili.

LA REPLICA

«Il consiglio comunale si fa quando c'è materiale a sufficienza per farlo - riprende Iannicelli - inutile convocarlo per due delibere. E questo non vuol dire che la giunta non lavori, anzi. Da qualche anno, ormai, le varie disposizioni di legge hanno via, via ridotto gli atti per cui è necessario il voto del consiglio. La cosa non piace nemmeno a me, ma non dipende da noi. In consiglio si va ormai soprattutto per delibere legate all'urbanistica e al bilancio. E questo capitava anche con loro: in cinque anni, per due volte a gennaio il consiglio è saltato».

IL RINFORZO

Sulla stessa linea anche Davide Acampora (Forza Italia): «Quando non ci sono argomenti per i quali attaccare, ecco che i soliti noti dell'opposizione si inventano delle assurdità. Il fatto che non si faccia consiglio a gennaio non significa che l'attività amministrativa sia bloccata, anzi. Pensate che Manildo in 5 anni ha saltato ben 2 consigli comunali a gennaio. Chissà Pelloni e Pezzato cosa dicevano all'ora». Proprio Pezzato risponde: «È vero, anche noi abbiamo saltato dei consigli comunali. Ma in questo periodo ci sono argomenti molto urgenti che, invece, andrebbero discussi al più presto».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA