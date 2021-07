Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIATREVISO La tragedia si è consumata in un attimo, nell'appartamento in via Castellana, al civico 17. Una routine quotidiana, come quella di allattare le gemelline nate solo due mesi prima, scandita dalla gioia di vederle crescere forti e sane, si è trasformata in un incubo. Una delle due neonate, sistemata in culla dalla madre dopo la poppata, è morta forse per un rigurgito, oppure per aver inalato del latte. Questo saranno le...