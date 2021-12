L'INIZIATIVA

TREVISO I numeri del personale sono al limite. E allora in casa di riposo vanno a lavorare direttamente i familiari degli anziani. Affiancheranno gli operatori, a titolo di volontariato, per scongiurare il blocco delle visite proprio nel periodo di Natale. È ciò che accadrà nelle quattro strutture dell'Israa di Treviso nei giorni di festa: Natale, Santo Stefano, il primo gennaio e l'Epifania.

IN PRIMA LINEA

L'Ipab ha raccolto la disponibilità di 40 familiari. Sono tutti vaccinati con la terza dose. E tutti prima di entrare verranno comunque sottoposti al tampone. Daranno una mano al personale nella gestione dei flussi delle persone che faranno visita ai propri cari, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid. In più, anche 10 impiegati del settore amministrativo della stessa Israa hanno dato la disponibilità a fare volontariato nei medesimi giorni di festa. «Procediamo assieme per garantire tutto il possibile -spiega il direttore Giorgio Pavan- abbiamo fatto un apposito corso di formazione. Vista la responsabilità e la serietà dei familiari, puntiamo a ripetere simili esperienze anche in futuro». La condivisione è indispensabile. E in questo momento anche necessaria. Oggi l'Israa è costretta a fare i conti con diverse assenze. Oltre alle malattie e ai permessi, ci sono una decina di lavoratori in isolamento a casa perché i loro figli sono risultati positivi e altrettanti stanno affrontando la quarantena precauzionale. Più 6 sospesi perché nonostante l'obbligo non hanno voluto vaccinarsi contro il Covid, senza un valido motivo. «Ci stiamo avvicinando al limite di tenuta» avverte Pavan. Ma le attività vanno avanti.

LETTERA A MATTARELLA

Le anziane dello Zalivani di Fiera hanno appena scritto una lettera speciale. Non è destinata a Babbo Natale, ma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Ci piacerebbe moltissimo poterla avere in vista nella nostra struttura -scrivono- l'accoglieremmo a braccia aperte: le faremmo degustare una fetta del nostro amato Tiramisù e le offriremmo un bicchiere di buon Prosecco. La faremmo sentire a casa». «Se ciò non potrà accadere -continuano- ci piacerebbe tanto poter fare una video-chiamata con lei: in quest'anno e mezzo siamo diventate esperte di tecnologia». Mentre dallo Zalivani attendono il regalo dal Quirinale, nelle case di riposo Binotto e Prealpina di Cavaso e in Villa Tomasi di Spresiano si è già entrati a pieno titolo nell'atmosfera del Natale. Attraverso l'iniziativa I nipoti di Babbo Natale, gli anziani delle tre strutture del gruppo Prealpina hanno pubblicato online i propri desideri, che di seguito possono essere prenotati da nipoti virtuali pronti a regalare un po' di gioia come se si trattasse realmente dei loro nonni. Sono già stati esauditi 84 desideri. E quest'anno i nipoti sono arrivati anche da oltreoceano: il primo regalo è stato reso possibile da una coppia residente a New York. «L'iniziativa è coinvolgente ed emozionante -tira le fila Giuseppe Franceschetto, ad del gruppo Prealpina- iniziative come questa sono davvero importanti, soprattutto in questo periodo in cui siamo ancora globalmente sotto la morsa della pandemia e l'attesa di rivivere la nostra normalità comincia a divenire estenuante: I nipoti di Babbo Natale ci ricordano che fortunatamente umanità e gentilezza trovano ancora e sempre spazio, nonostante tutto». (mf)

