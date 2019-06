Nella giunta della Rizzo i nuovi Botteon e Meneghin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN PIETRO DI FELETTOSi è insediato il nuovo consiglio comunale con sindaco l'assessore uscente Maria Assunta Rizzo della lista civica Progetto Feletto, che amministra il Comune ininterrottamente dal 1999 e ha vinto le elezioni con il 68,73 per cento dei voti, mentre quella della Lega-Vivi Feletto si è dovuta accontentare del 31,27 per cento. La Rizzo ha riservato per sé i settori della pubblica sicurezza, politiche generali e rapporti istituzionali, personale e istruzione. Vicesindaco è stato nominato Loris Dalto (sindaco per due mandati...