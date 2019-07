Nell'area Docg quattromila posti letto la sfida si gioca sull'ospitalità diffusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTVALDOBBIADENE Valdobbiadene in quattro anni ha portato i posti letto a 600. E tutti i paesi di quel segmento che Unesco individua come core della buffer zone (zona d'eccellenza e zona limitrofa) e della Commitment area (territorio di prossimità) stanno inaugurando nuovi b&b. Ma certo la vera sfida si gioca sull'ospitalità diffusa, come ribadito ieri da tutti i sindaci del territorio Unesco. La mappa dell'ospitalità sulle colline è stata tracciata da un'indagine del Consorzio della Docg fino al 2017. La fotografia è quella di un...