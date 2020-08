L'ODISSEA

TREVISO In Sardegna stipati come sardine: traversata da incubo per una coppia di trevigiani partiti da Livorno il 15 agosto alla volta di Olbia. «Non rispettate le più elementari regole anti contagio. Siamo decisi a fare un reclamo formale». Marina Cavedal Perancin, avvocato trevigiano in vacanza con il marito, non ha dubbi. «Una situazione scandalosa quella dei traghetti che stanno portando i turisti nelle località di vacanza». Le foto parlano chiaro. Centinaia di persone stipate su uno scalone per oltre mezz'ora senza il rispetto del minimo distanziamento sociale. Prenotazioni cui non corrispondono posti riservati a sedere. Una calca magari normale negli anni scorsi. Se non fosse che questo non è un anno normale. Il suo resoconto descrive una situazione potenzialmente esplosiva anche per chi rientra dalle isole italiane e non solo da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. «Abbiamo viaggiato con Moby line: eravamo almeno in 1000 persone senza nessun controllo sul distanziamento. E all'arrivo in porto ci hanno ammassati tutti per almeno mezz'ora, ben attaccati l'uno all'altro. Una pazzia. È perfettamente inutile che chiudiamo le discoteche e consentiamo uno sconcio del genere». Cavedal Perancin ha prenotato con largo anticipo, fornendo alla compagnia di navigazione tutti i propri dati, nella convinzione che per chi pagava il posto a sedere vi fosse una sedia assegnata, con divieto assoluto di muoversi da quella. «E invece non solo non era stata presa nessuna disposizione anti Covid, ma addirittura la situazione era molto peggiore di quella degli anni scorsi». Sul traghetto infatti c'era un'area riservata a chi aveva pagato il posto a sedere senza però assegnazione e senza il rispetto delle distanze. Mentre per tutti gli altri è stata una corsa ad accamparsi ai tavolini del bar o sul pontile, senza che vi fosse personale aggiuntivo a distanziare i passeggeri. «A questo punto mi pare ridicolo che il presidente della regione Sardegna pretenda che prima di partire ci si registri sul sito apposito e si compilino questionari sulla salute. E poi consenta una cosa del genere. Tra l'altro, per prenotare abbiamo dovuto indicare i nomi dei passeggeri e i dati dei documenti di riconoscimento, ma ne' al momento dell'imbarco né al momento dello sbarco c'è stato il minimo controllo». Nessun controllo neppure durante la traversata. Tutti i passeggeri, decisamente preoccupati indossavano la mascherina. La situazione descritta dall'avvocato trevigiano è di sbando totale. «Una traversata molto pericolosa: così la diffusione del contagio è davvero facile. Per questo motivo ho deciso di inoltrare un reclamo formale alla Moby line. Non ha alcun senso imporre la chiusura delle discoteche e il distanziamento a teatro , nei ristoranti e ovunque, se poi sui traghetti non vengono osservate le regole basilari per la sicurezza dei viaggiatori».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA