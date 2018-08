CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEL QUARTIERETREVISO Blocchetto, penna e lampeggianti. La nuova edizione dell'Home Festival si è aperta ieri sera con una raffica di multe lasciate sul cristallo delle auto abbandonate nelle zone dove la sosta era vietata. La polizia locale ha tenuto sotto controllo tutti gli ingressi all'area della dogana. A partire dalle ampie zone off-limits per le auto, marcate da una lunga fila di divieti di sosta, tra i parcheggi liberi dell'aeroporto e la zona di via Boiago. Per gli spettatori dell'Home era tassativamente vietato lasciare la macchina...