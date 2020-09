NEL PRESIDIO

CASTELFRANCO Tre pazienti infettati dal coronavirus e sei operatori socio sanitari risultati anch'essi positivi. Tutti completamente asintomatici, meno il paziente dal cui tampone è partita la nuova campagna di controlli messa in atto negli ultimi giorni all'ospedale di Castelfranco Veneto. Anche nel suo caso tuttavia la sintomatologia è emersa nello scorso fine settimana in modo piuttosto lieve. Tanto più che l'uomo, ricoverato per altre cause al San Giacomo Apostolo, era inizialmente risultato negativo all'esame del Covid-19 a cui ogni paziente in ingresso viene da prassi sottoposto. Ora i tre pazienti contagiati, tutti ospiti del reparto di Medicina, sono stati trasferiti e il personale sanitario è sta affrontando i quattordici giorni di isolamento domiciliare prima di poter rientrare in servizio. La situazione è stata resa nota dalla Usl della Marca, che sottolinea tuttavia come la diffusione del virus sia sotto controllo e come tutti i protocolli previsti abbiano permesso di individuare tempestivamente i nuovi casi.

LA SCOPERTA

Lunedì 7 settembre al nosocomio di Castelfranco è giunto un uomo. Come per tutti gli altri pazienti in entrata, anche nei suoi confronti è stata disposta l'esecuzione di un tampone orofaringeo per rilevare eventuali tracce del coronavirus. L'esito aveva fatto ben sperare, poiché l'esame aveva dato responso negativo. Il paziente era quindi stata ricoverato nel reparto di Medicina, dove è rimasto per un'intera settimana senza accusare problemi riconducibili al Covid. Lunedì scorso ha invece manifestato qualche linea di febbre e alcuni sintomi che, seppur lievi, hanno spinto la direzione medica a procedere con un nuovo tampone sulla paziente. Stavolta il risultato è stato capovolto e il test ha segnalato la positività.

LA CAMPAGNA DI TAMPONI

Da quel momento al San Giacomo tutti coloro che erano entrati in contatto con la donna dal momento del suo ingresso all'ospedale sono stati sottoposti al tampone, tanto gli altri degenti, quanto tutto il personale dell'unità operativa di Medicina e coloro che vi fossero transitati nell'ultima settimana. In totale sono state esaminate 132 persone interne al reparto, 74 ricoverati e 58 membri dello staff. Ieri pomeriggio sono stati resi noti i risultati dello screening sul reparto, i quali hanno evidenziato altri otto casi positivi che, uniti a quello della donna, hanno portato il totale a quota nove. I contagiati sono due dei 74 pazienti, entrambi completamente asintomatici per l'intera loro permanenza in reparto. Sei sono invece i positivi tra le fila dei lavoratori, tutti operatori socio sanitari e anche tra loro nessuno ha mai dato segnali della malattia.

LE MISURE

I tre pazienti infettati, incluso l'uomo che ha permesso di scoprire il micro focolaio, sono stati trasferiti a Vittorio Veneto, dove ora riceveranno le cure del caso nell'apposito ospedale di comunità. Nessuno di loro presentava a ieri condizioni di salute preoccupanti. I sei operatori hanno invece dovuto ritirarsi nelle rispettive abitazioni, dove trascorreranno le due settimane di quarantena prima dei nuovi accertamenti che, se negativi, permetteranno loro di riprendere il lavoro. Anche loro sono tutti in buone condizioni di salute, ma per precauzione la Usl ha deciso di sottoporre al tampone anche altre sei persone. Si tratta di sei specialisti che non fanno parte del reparto di Medicina, ma che vi erano transitato tra il 7 e il 14 settembre e tutti negativi.

Serena De Salvador

