Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nel girone A di serie D, sconfitta casalinga del Monastier che deve alzare bandiera bianca contro il Paese. I parziali (19-27, 34-45, 54-63) parlano di un incontro sempre comandato dagli ospiti (Tesser 16, Portello C. 11) che, sospinti da un ottimo Russo (27 in 23 minuti) vanno sullo 0-10 e poi respingono ogni tentativo di assalto locale (Baratella 23, Zamuner 14). Successo interno per la Pall. Castelfranco che piega il Ponte Priula...