In attesa della tanto agognata firma sul Masterplan e, soprattutto, in attesa di riaprire forse entro aprile, il Canova si prepara a rimettersi in moto. Da fine marzo diventerà ufficialmente una base Ryanair: due aerei saranno sempre presenti a Treviso con circa 200 operatori al seguito. Un piccolo esercito di addetti che dormiranno a Treviso per la felicità di tanti alberghi e hotel che stanno proponendo alla società irlandese convenzioni di ogni tipo.

Ma Ryanair non sarà l'unico vettore in arrivo nella Marca.

Wizz Air, proprio pochi giorni fa, ha annunciato il programma dei voli per il prossimo inverno. Da Treviso partiranno unici collegamenti, tutti verso l'est Europa. Si potranno raggiungere dal Canova: Tirana, Timisoara, Karkiv, Chisinau, San Pietroburgo, Odessa, Bucarest, Skopje, Cluj, Iasi e Kiev. I biglietti potranno essere acquistati sul sito wizzair.com o tramite la mobile app per viaggiare fino a marzo 2022. I programmi per consentire al Canova di ripartire in grande stile ci sono. L'unica incognita restano i tempi. Save, società che gestisce lo scalo, ha sempre detto di essere pronta a partire anche subito: tutto dipende dall'andamento della pandemia in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA