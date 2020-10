ALTIVOLE

Un'azienda di edilizia, una che lavora l'acciaio, un'altra che si occupa di verniciatura e laccatura del legno. Tutte con sede ad Altivole, ad appena qualche centinaio di metri una dall'altra. Tutte derubate nelle scorse settimane. Tutte dalle stesse persone. Lo ha provato il ritrovamento della refurtiva, stipata nel cassone di un furgone sequestrato dai carabinieri di Cittadella (Padova). Venerdì sera i militari padovani hanno trovato, abbandonato a Campodarsego nell'Alta Padovana, un furgone Fiat Ducato. Quel veicolo lo cercavano, perché pochi giorni prima ne era stato denunciato il furto da parte della ditta Euroristorazione. Il mezzo era stato rubato dalla sede di Tezze sul Brenta (Vicenza) e una volta ritrovato è stato posto sotto sequestro. Una volta trasferito in luogo sicuro, in attesa di restituirlo ai proprietari, l'ispezione del cassone ha comportato un ulteriore ampliamento delle indagini. All'interno vi erano infatti stipati numerosi lotti di metallo e legno e i relativi attrezzi e utensili professionali per lavorarli. Elementi alquanto particolari, certamente collegati ad attività specializzate. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che si trattava di materiale rubato, corrispondente a quello descritto nei verbali di denuncia presentati dai titolari di tre aziende di Altivole saccheggiate poco tempo addietro: la Visentin Costruzioni di via Sant'Apollonia, la Cavarzan Srl di via Toniolo e la Eco legno Verniciatura di via Madonnette. La refurtiva è stata interamente restituita, mentre procedono le indagini per risalire agli autori del colpo, che hanno certamente agito in gruppo.

Sds

