NEL FINE SETTIMANA

TREVISO Tornano i pattuglioni notturni, ma potenziati. La giunta ha approvato il piano presentato dal comandante Andrea Gallo che, ogni anno, aggiorna lo schema da adottare per tenere sotto controllo quanto accade sulle strade, e non solo, nelle serate del week end. Rispetto allo scorso anno, il 2021 vedrà per la prima volta due pattuglie di servizio al venerdì e a sabato sera dalle 19,30 all'una e trenta di notte. Fino all'anno scorso era solo una. Ma il nuovo contesto, e in questo controlli richiesti per la pandemia hanno influito parecchio, è cambiato: «I controlli, per quanto ci riguarda, - precisa Gallo - dovranno essere a 360 gradi. Ovviamente ci concentreremo sul traffico, ma non solo».

GLI OBIETTIVI

L'elenco dei compiti per gli agenti impegnati nel servizio notturno è lungo. Oltre a occupasi di traffico, dovranno assicurarsi che non ci siano assembramenti e la regolare attività dei locali. Uno dei punti del programma stilato da Gallo recita così: «Continuerà il monitoraggio degli esercizi pubblici in funzione preventiva, sia rispetto alla preoccupante patologia denominata ludopatia sia per garantire la tranquillità e il riposo delle persone, vigilando affinché all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata». Una componente essenziale delle squadre al lavoro sarà l'unità cinofila che uscirà praticamente sempre. Una delle novità riguarda anche la presenza dei piloti dei droni, mentre le pattuglie saranno dotate della strumentazione necessaria per effettuare i test per verificare l'assunzione di droghe e il tasso alcolico.

I NUMERI

Sono 73 gli agenti del comando che hanno dato la propria disponibilità a lavorare nei fine settimane e in orario notturno. Il piano portato in giunta ha previsto una spesa di poco inferiore ai 40mila euro. Saranno minimo quattro gli uomini messi in campo per ogni turno e con due mezzi. Numero che potrà anche aumentare a seconda delle esigenze e dei servizi in programma. Ovviamente tutto il piano dipenderà molto anche dal quadro che si prospetterà nelle prossime settimane, dalla permanenza in fascia gialla o dal ritorno in quella arancione: in quel caso servizi e orari dovranno essere modulato sul diversi tipi di controlli legati al contrasto alla pandemia.

