NEL CICLONE MOGLIANO La potenza del vento non risparmia nulla: nella notte tra

NEL CICLONEMOGLIANO La potenza del vento non risparmia nulla: nella notte tra martedì e mercoledì le intense precipitazioni e la bufera che soffia hanno abbattuto una cinquantina di alberi, sradicato coperture di tetti e messo in difficoltà i cittadini della frazione di Zerman, con alcuni tratti di strada chiusi al traffico: un maestoso pioppo alto circa 15 metri è caduto sulla Tangenziale Nord, causando disagi agli automobilisti. Il giorno dopo l'ennesima tempesta estiva, per pubblico e privato, inizia la conta dei danni.LA TANGENZIALELa...