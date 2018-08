Nel 2007 la tragedia di Jasmine, travolta da una pressa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRECEDENTISALGAREDA L'incidente di ieri alla 3B di Salgareda riporta alla mente un'altra tragedia accaduta ormai 11 anni fa, una morte sul lavoro che in tanti in azienda si ricordano come fosse ieri. All'epoca a perdere la vita fu la 21enne Jasmine Marchese, ragazza di Eraclea morta sul posto di lavoro la sera del 17 settembre 2007. La giovane, assunta in azienda come interinale, perse la vita in circostanze simili alla tragedia accaduta ieri mattina in via Delle Industrie. Nello specifico stava lavorando accanto ad una pressa compattatrice...