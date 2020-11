INVITO DISATTESO

TREVISO Anziani a fare la spesa in ordine sparso. «Ma stiamo cercando di educarli a rispettare la fascia oraria a loro predestinata». Non un'imposizione ma un consiglio. Tra le misure introdotte dall'ordinanza che di fatto rende il Veneto zona gialla bis, c'è anche la raccomandazione sull'apertura dei negozi per fasce orarie, soprattutto sulla base dell'età dei cittadini che effettuano gli acquisti. Innanzitutto si propone l'ingresso nei negozi di generi alimentari solamente a una persona per famiglia. Poi nell'ordinanza regionale agli over 65 è destinata in prevalenza la fascia 8,30-10 per la spesa al supermercato.

PRIMO APPROCCIO

La nuova misura ha debuttato sabato. Ma al momento non decolla. Da un breve reportage domenicale in alcuni dei principali supermercati della città si evince che la regola, per ora ispirata solo al buonsenso, non è passata. Mediamente meno le persone che fanno provvista, ma senza dubbio non nel rispetto delle fasce consigliate. Ore 9,30 supermercato Lidl di via Callalta. Scarso l'afflusso, una decina di persone tra le corsie. Ma gli anziani non sono la prevalenza. E soprattutto non passa l'idea del membro unico della famiglia con la lista dei beni da acquistare. Ore 9,45: al Cadoro di Lanzago la guardia in ingresso controlla che vengano rispettate le corsie d'entrata e di uscita e che prima dell'acquisto ci si igienizzi le mani. Gli anziani sono in prevalenza. Acquistano il fresco ma non piante e fiori, esclusi dalla vendita con la nuova ordinanza e quindi interdetti dalle transenne. Qui la nuova regola sembra essere andata a miglior regime. Gli anziani affollano le corsie. Con pochi pacchi in mano e un'amara confessione. «Non ho nulla da fare- spiega un signore sui 75 anni- magari più tardi torno a fare un giro». Al Conad di viale IV novembre la cassiera scuote la testa. «Nessuno rispetta le indicazioni finchè purtroppo sono lasciate al buonsenso». Non sono neppure le 10 e il punto vendita è già affollato. Ma moltissimi giovani e pochi anziani. All'Alì il titolare spiega che al momento la nuova indicazione non ha prodotto risultati. «Oggettivamente la differenza non si è vista nè sabato nè ieri -conferma Massimiliano- perchè gli anziani vogliono sentirsi liberi di uscire non ad orari prestabiliti. Noi stiamo piuttosto cercando di puntare sulla necessità che sia una sola persona per nucleo familiare a fare la spesa. Durante il primo lockdown avevamo avuto buoni risultati, abbiamo ripreso a fare un po' di cauta pressione perchè questo avvenga di nuovo».

