NEI LOCALITREVISO Il ritorno alla piena normalità è ancora ben lungi, ma almeno, da mercoledì scorso, con il coprifuoco alle 23, in ristoranti e locali la cena si può svolgere con un po' più di calma, «senza dover fare tutto di corsa, guardando l'orologio, per finire entro le 21.30 e dar modo alla gente di poter raggiungere la propria abitazione in tempo», afferma Dania Sartorato, presidente provinciale della Fipe, la federazione dei...