(gm) Una vita dietro al bancone. Prima con il marito e cognati e poi, dopo la scomparsa dell'amato Dante Richiedei, da sola. Ora, dopo 55 anni dall'avvio dell'attività, Giorgina Rossetto ha detto basta. A farle decidere di andare in pensione a 77 anni è stato il carico burocratico di adempimenti ai quali doversi attenere. E anche le esigenze mutate nel settore dei tendaggi e dell'arredo casa che sconta una notevole concorrenza. Dunque un altro negozio storico scompare a Pederobba. Tutto era partito negli anni Sessanta quando i tre fratelli Richiedei (Dante, Bruno e Lucia) assieme alle cognate Giorgina e Liliana avevano messo in piedi l'attività di via Roma. Un negozio che aveva subito avuto un notevole successo.

Conosciutissimi in tutta la Pedemontana anche per la presenza al mercato di Cavaso, a metà degli anni Novanta Dante e Giorgina avevano deciso di spostare la sede in piazza Sant'Antonio, al piano terra della loro abitazione. Dopo la scomparsa del marito nel 2009, Giorgina non ha mollato la presa. «Non è stato facile andare avanti, io e Dante lavoravamo assieme, ma per rispetto alla sua figura ho continuato per altri 11 anni spiega Giorgina adesso però è arrivata l'ora di fermarsi. Rispetto al passato è cambiato proprio tutto, è sempre più complicato tenere in piedi un'attività come questa. Soprattutto alla mia età. Non c'erano alternative alla chiusura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA