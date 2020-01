Negozi strozzati dal web «Perdiamo tutti i clienti»

IL REPORTAGE

TREVISO I commercianti del centro si preparano ad affrontare in diversi modi i saldi. Per le grandi catene, come ad esempio Tezenis e Intimissimi, il periodo degli sconti è il momento più atteso dell'anno: rappresenta infatti un momento cruciale per le vendite perché si cerca di liquidare il più possibile, soprattutto grazie a importanti riduzioni (che in alcuni casi vanno oltre il 50%), le precedenti collezioni. Ma non è lo stesso per le piccole e medie attività commerciali trevigiane. Nei molti negozi di Treviso l'aria che respira è quella della consapevolezza di non poter competere con le occasioni proposte dal commercio online, non sono solo in questo periodo ma durante tutto l'anno.

LA LOTTA IMPARI

Si tratta di una tematica che sta molto a cuore agli storici negozianti cittadini, specialmente ad Alberto Cappelletto, il proprietario del negozio di calzature Cappelletto in piazza dei Signori, che interviene aspramente contro lo shopping su internet: «Il problema non sono i saldi. Quello di cui, secondo me, bisogna prendere atto è che, parlando del commercio, non solo a Treviso ma in generale, i colossi di internet non pagano le tasse. Stanno distruggendo il commercio in Italia e in Europa, ovunque. In futuro ci sarà una distruzione totale del commercio perché la tassazione sull'online e quella sulla vendita diretta sono completamente diverse e di questo posso parlarne anche con cognizione di causa, visto che anche noi abbiamo un sito internet e su tutto quello che vendiamo lì paghiamo la tassazione sul territorio nazionale che è del 66%. Mentre i grandi colossi, market place e le grandi strutture, come Amazon ad esempio, non lo fanno. È una battaglia impari perché è difficile da mantenere per le piccole e medie economie, di fronte a questa nuova realtà. Se il Governo non si muove a trovare una soluzione, tra cinque anni probabilmente anche questo negozio sarà di una catena. Stiamo lottando contro dei mulini a vento».

I PROTAGONISTI

Cappelletto espone poi un'altra problematica legata proprio agli sconti: «Per noi i saldi sono scomodi: se iniziano a novembre con il Black Friday, poi si va a ridurre la marginalità dei prodotti, guadagni meno e bisogna pagare l'anticipo delle tasse del prossimo anno e l'anticipo dell'Iva dell'anno scorso. Bisogna incassare o fare sconti?». Sulla stessa linea di pensiero, ovvero di posticipare le svendite, c'è anche Giorgio Benetton, titolare di un'altra veterana bottega veterana di Treviso, I Benetton di via Barberia: «Noi italiani abbiamo copiato il fenomeno Black Friday dagli americani, ma come fa ad essere visto come positivo un saldo prima di Natale in alta stagione? Già i saldi di per sé iniziano presto e, secondo me, andrebbero portati più avanti. Il saldo logico dovrebbe essere spostato a fine gennaio».

LE VOCI FUORI DAL CORO

Alcuni negozianti invece, come ad esempio quelli di abbigliamento di lusso o di prodotti ricercati e selezionati, affrontano i saldi in tutt'altra maniera. Alcune boutique preferiscono avvantaggiare solo la propria clientela fedele attraverso degli sconti privati o delle piccole riduzioni, e scelgono di non aprirsi alla massa non esponendo i cartellini di sconto. Mentre altri ancora, come i titolati del negozio In Barberia non ne vogliono proprio sapere: «Noi siamo anomali perché il nostro negozio non fa saldi. Noi vendiamo prodotti di concetto, di ricerca e non hanno un tempo legato al periodo stagionale, sono occhiali e brand annuali. Faremo comunque una piccola vetrina con prodotti scontati, ma più che saldo si tratta di una liquidazione di una piccolissima parte» dichiara Marco Andreoni, uno dei due titolari del negozio.

Gaia Zaffalon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

