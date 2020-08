IL QUADRO

TREVISO Strade deserte e non un panificio aperto nel raggio di un chilometro? Niente di tutto questo. Il Covid ha sancito l'addio al vecchio Ferragosto. Nel 2020 la città è aperta per ferie. Parcheggi intasati, bar pieni, molte persone in giro. La differenza è semmai che non si tratta di turisti. Ma di trevigiani (del capoluogo e della provincia) che trascorrerono le ferie in città. E il mondo economico si adegua, provando a recuperare il bilancio negativo dei mesi di fermo per Covid. «Da un report fra i nostri associati risulta che più della metà rimarrà aperto a Ferragosto- conferma Dania Sartorato, presidente Fipe Treviso- Per chi invece chiuderà, sarà una micro chiusura di pochi giorni, da 2 a 3, non le classiche chiusure estive degli anni precedenti da due settimane». Tramontate definitivamente le classiche due settimane di serrata, la vacanza così come le chiusure diventano più fluide. «Farei comunque- aggiunge però- un distinguo tra centri storici che soffrono un po' della maggiore concorrenza e fanno più fatica a chiunque. Nei comuni più decentrati qualcuno invece programma una pausa con maggiore facilità».

ALL'OPERA

Non sono solo bar, ristoranti caffetterie che desiderano mettersi in gioco nel periodo tradizionalmente destinato alle chiusure per provare a recuperare. Sabato 15 agosto e tutta la settimana sono moltissimi i negozi aperti in centro. E soprattutto nel settore abbigliamento, calzature e articoli per la casa. «Tutti hanno voglia e bisogno di recuperare e quindi nessun è stanco per aver lavorato troppo- conferma il presidente Ascom Federico Capraro- Calzature, abbigliamento e accessori sono alla seconda settimana di saldi e quindi tengono aperto ben consapevoli che questa è un'opportunità in più per fare fatturato. Diversamente va per le attività recettive che tradizionalmente lavorano con il turismo. In alcuni casi la mancanza di numeri è tale che non ha senso tenere aperto». Anche i cantieri, che tradizionalmente osservavano lo stop di ferragosto, saranno aperti in prevalenza. «Nel settore delle costruzioni c'è qualcuno che non fa le ferie perchè ci sono le consegne delle case e appartamenti-aggiunge il Presidente Confartigianato Vendemiano Sartor- La serrata di ferragosto come la ricordiamo non ci sarà. Ma ciò non significa che gli artigiani non faranno vacanze. La gente farà le sue ferie ma anticipa o posticipa la chiusura ferragostana perchè il Covid ha ritardato o bloccato consegne che però vanno evase».

LO SGUARDO

Una città viva e pulsante nella settimana in cui tradizionalmente i trevigiani abbandonano la città per le mete del turismo non è però necessariamente un segnale positivo. «Le città sono vuote di turisti e piene di trevigiani. Aperti per ferie quindi, in un agosto che evidenzia ancor di più rispetto agli mesi quale fosse l'impatto e l'indotto generato dal turismo sul commercio e sui servizi della provincia. Capiamo oggi che non c'è quanto sia importante. Ci si accorge a vista d'occhio quanto i centri storici siano spogli di movimento consumi e acquisti derivanti dal flusso dei visitatori. Aeroporto fermo e confini non sicuri a causa del proliferare del virus. Vale per Treviso, Asolo, Conegliano ma vale per gli altri. Inutile parlare delle realtà di Treviso Sud (Mogliano e Preganziol) che lavorano con il turismo estivo. Lì è tutto bloccato. E- se posso dirlo con sincerità- conclude Capraro- saldi tiepidissimi, proprio per la mancanza di quell'utenza che ha una propensione di spesa maggiore».

I DATI

Agosto, insomma, conferma i dati di Confcommercio: -10% pubblici esercizi, -30% per la ristorazione, -60% ospitalità e alberghi. «Poche ferie e pochi acquisti, secondo quanto ci dicono gli associati. La mente non è leggera, non è disponibile all'acquisto, ancora molto preoccupata per le prospettive». Questa la fotografia di un agosto difficile con città vuote di turisti ma che si svuotano meno di cittadini.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

