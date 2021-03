IN CITTA'

TREVISO Crisi Covid e vuoti in città, con l'incubo della zona arancione. I negozi trevigiani stanno affrontando il secondo anno di pandemia. Oltre ai magazzini pieni, la voce che più grava nel bilancio è quella degli affitti. Anche per questo sempre più imprenditori stanno maturando l'idea di chiudere. Tra i proprietari c'è chi con i canoni è sceso fino al 35%. E chi anche al 50%. La media si attesta al 20%. Ma c'è anche chi non ha voluto sentir ragioni. O ha solo congelato i primi affitti con l'intenzione di rivalersi quando il Covid sarà passato. In alcuni casi tra locatari e proprietari si sono sviluppati notevoli contenziosi. E anche se le associazioni di categoria garantiscono che gli affitti sono scesi drasticamente, la posizione è fluida, non esiste una regola certa. L'impegno e il buon senso di molti proprietari non basta a sanare il nodo affitti. L'esito? Una città con vetrine sempre più vuote. E cartelli affittasi ovunque.

I NUMERI

Non è bastato diminuire l'affitto, anche perché in molti casi si tratta di flessioni minimali. Le storie degli esercenti raccontano di difficoltà costanti. Aggravate dal perdurare della pandemia e dall'incubo di una nuova zona arancione. Ascom Treviso riferisce che, su circa 300 pratiche di affitto, nell'anno di pandemia sono state gestite 75 pratiche di riduzione del canone concordato tra le parti bonariamente. Confedilizia Treviso invece, in uno studio che estrapola i dati da un campione di 30 contratti di locazione, è in grado di quantificare i canoni pre Covid e quelli ridotti. Un bar in piazzetta della Torre ad esempio ha ottenuto una riduzione del 50% dal canone, un negozio in via San Vito del 40%, un centro estetico in via Burchiellati del 30%. Più marcate le riduzioni nel fuori mura dove molti locatari hanno accettato affitti dimezzati. «Abbiamo avuto casi di riduzione temporanea di sei mesi, altri di 12 mesi spiegano. Convenzioni aggiuntive per la riduzione del canone (quelle stipulate per tempi brevi) sono rinnovate per accordo tra le parti; probabilmente proseguirà fino a superamento della crisi».

SUL CAMPO

Le storie dietro il bancone raccontano però esperienze diverse. Elena della caffetteria La Torre non avrà la proroga: «Ho pagato affitto pieno nel primo lockdown. Da giugno a dicembre ho ottenuto lo sconto del 26%, con la pratica di riduzione pari a 400 euro a mio carico. Da gennaio, a causa del perdurare della crisi, ho chiesto una proroga. Ma il mio locatario non ne vuole sapere. E mi ha detto: Ho già chiuso altri due locali, uno in più uno in meno. Non posso fare da parafulmine per i problemi che andrebbero risolti dall'alto. Ma credo che una mano lavi l'altra». Franco Fighera del Bouquet d'oro ha ottenuto uno sconto di circa il 25% fino ad agosto: «Poi abbiamo rinegoziato. All'inizio la proprietà non pareva disposta a venirci incontro. A quel punto abbiamo fatto partire la lettera di disdetta. Poi in un secondo appuntamento ci siamo accordati per mantenere la locazione con lo sconto. Del resto il lavoro è dimezzato». In piazza Lombardi al bar Rialto confessano di essere stati fortunati: «I nostri locatari, anche in virtù del legame di parentela, hanno scontato un mese e poi stanno tenendo il canone al 50%». Orietta Meggetto in vicolo Trevisi spiega che la proprietà ha defalcato il 15%. Importo minimale, come minimale quello scontato a Scintilla, in via San Francesco, come spiega Marco Spessotto. E c'è chi la riduzione non si è sentito di chiederla: «Avevo strappato un ottimo prezzo a monte, ho scelto di lasciar stare commenta Cristiana Cartechini di Cri-room. Ma certo i proprietari non mi hanno prospettato uno sconto». C'è anche chi dice grazie: «A noi è andata meglio: la proprietà ha deciso di tagliare il 35% del canone. Certo, l'accordo era fino a dicembre 2020. Ora speriamo in una proroga» conclude Paolo Pellizzato di Gustolia.

Elena Filini

