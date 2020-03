NEGLI OSPIZI

CASALE Finora il contagio era rimasto fuori dalle case di riposo. Ma siccome il cluster di Treviso corrisponde al reparto di Geriatria, era inevitabile che prima o poi il Coronavirus uscisse dall'ospedale per entrare negli ospizi. Il primo caso è stato accertato a Casale sul Sile, nel centro servizi gestito dalla onlus Ca' dei Fiori, dov'è prontamente intervenuta l'Ulss 2 Marca Trevigiana con la collaborazione della stessa associazione, per attuare le misure necessarie a isolare l'anziana coinvolta.

In questa fase Franco Moretto, coordinatore del controllo delle infezioni nelle strutture sociosanitarie private e convenzionate, è stato incaricato di tenere in particolare i rapporti con i centri di servizio per monitorare la questione Coronavirus, la cui diffusione viene seguita dal punto di vista epidemiologico da Anna Pupo, nell'ambito del Servizio di igiene e sanità pubblica. La sinergia fra le due attività ha permesso di riscontrate la positività dell'ottantenne. «Ora spiega il direttore generale Francesco Benazzi faremo il test Covid-19 a tutto il personale di assistenza entrato in stretto contatto con la signora, intendendo una presenza a 30 centimetri dal suo viso per almeno 15 minuti. Gli operatori del Sisp effettueranno il tampone anche alle compagne di stanza e ai familiari che le fossero stati vicini. Nel frattempo l'ospite resterà isolata per 14 giorni nella sua camera. A loro volta gli eventuali contatti positivi dovranno essere posti in isolamento domiciliare per due settimane e, prima di riprendere il servizio, dovranno risultare negativi a un altro esame. Invece il personale che è già negativo continua a lavorare, indossando la mascherina chirurgica, ma se dovesse manifestare febbre da 37,7 in su, tosse o difficoltà respiratoria, sarà allontanato e collocato a casa». Inoltre l'Ulss 2 ha rafforzato le restrizioni nei confronti degli accessi esterni: «Sarebbe preferibile che i parenti della signora evitassero le visite. Se fosse necessario prestare cure, il caregiver dovrà munirsi di mascherina. I visitatori degli altri ospiti potranno essere al massimo uno per persona», rimarca Benazzi.

I medici che operano all'interno delle case di riposo in questo periodo sono in allarme. In particolare, sono stati messi sotto osservazione tutti gli anziani ospiti delle strutture che hanno affrontato un periodo di ricovero nel reparto di Geriatria del Ca' Foncello prima dell'esplosione dei contagi. Cioè prima del 25 febbraio, quando l'unità è stata chiusa con 88 pazienti all'interno in seguito alla morte della 76enne di Paese, primo caso di coronavirus nella Marca.

«C'è una sorveglianza stretta su queste persone conferma Bruno Di Daniel, medico di famiglia che opera anche nei centri servizi per anziani, oltre che segretario dello Snami di Treviso se il nuovo coronavirus dovesse diffondersi velocemente anche nelle case di riposo, il problema assumerebbe proporzioni davvero notevoli». Proprio ieri, intanto, un anziano è stato ricoverato nell'unità di Malattie infettive di Treviso dopo che il suo medico di base ha attivato il 118. È esattamente questa la procedura da seguire quando si sospetta un contagio da coronavirus. Le case di riposo sono chiamate a seguire con molta attenzione tutti e le persone messe in isolamento, anche solo in via precauzionale. Un monitoraggio che dura almeno 14 giorni, tempo di incubazione stimato della malattia. La prima prescrizione è misurare loro la febbre più volte al giorno e comunicare i risultati al servizio di Igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria trevigiana. Se le condizioni di salute peggiorano, non resta che attivare i servizi di emergenza. (a.pe - m.fav)

