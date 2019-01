Negli ospedali mancano 57 medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZA TREVISO Negli ospedali trevigiani mancano oltre cinquanta medici. Ad oggi il conto totale arriva a 52, per la precisione. Ma già nel giro di un paio di settimane salirà a 57. La lista delle specialità più desiderate è lunga. In cima ci sono i radiologi: ne mancano 17. Negli ultimi tempi sono stati assunti alcuni ginecologi. Ma ne servono almeno altri 14. Di seguito, bisognerebbe riempire sei posti da cardiologo, sei da psichiatra, cinque da internista e quattro da pneumologo. Non è finita. A breve l'emergenza si allargherà...