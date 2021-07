Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALUTETREVISO Per la prima volta la Terapia Intensiva Neonatale del Ca' Foncello di Treviso usa un sistema soft per il monitoraggio della glicemia in un bimbo prematuro. «Un piccolo sensore sottocutaneo, delle dimensioni di una moneta - spiega il primario, dottoressa Paola Lago - è stato applicato sulla coscia di un neonato prematuro, di meno di un chilogrammo. Il sensore trasmette i valori della glicemia ogni cinque minuti. L'andamento dei...