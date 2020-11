IL DATO

TREVISO Ancora poche prenotazioni per il pranzo di Natale nei ristoranti della Marca che, solitamente a metà novembre registrano già il boom di prenotazioni. Ma le famiglie trevigiane sono preoccupate: c'è timore di prenotare per l'incertezza delk trend del vrius. Conseguenza: tutto va a rilento.

L'ANDAMENTO

Tempi diversi, la gente ora ha timore vista la crescita della curva della pandemia ed attende che la situazione migliori per le prenotazioni. E c'è chi chiede lumi sul menù da asporto. Ristoratori che devono anche fare i conti con la riduzione dei posti per il distanziamento. «La gente chiede, ma attende, le prenotazioni da parte di affezionati clienti sono ancora poche - afferma Edigio Fior - ci sono ancora troppi punti interrogativi e si procede a rilento, lo scorso anno di questi giorni praticamente si stava andando per il tutto esaurito dei 650 coperti tra il ristorante di Salvarosa e l'hotel a Castelfranco. Restiamo fiduciosi anche se le prenotazioni sono ancora poche».

Da Venegazzù l'intramontabile Celeste Tonon: «Ci sono delle prenotazioni, le affezionate famiglie hanno confermato la presenza e si fidano del menù, ma si va a rilento, c'è paura di ulteriori restrizioni quindi molte famiglie attendono, speriamo di fare il tutto esaurito come lo scorso Natale con 400 commensali».

INCERTEZZA

Luigi Bortolin patron del ristorante Gigetto di Miane sottolinea: «Tutti ci auguriamo poter lavorare a Natale e fare il pienone dopo giorni difficili, abbiamo le prime prenotazioni ma tutto va a rilento, la gente attende per capire come si evolverà la situazione. E' diverso rispetto lo scorso anno quando in questo periodo eravamo quasi al completo». Alla Pasina a Dosson, Simone Pasin afferma: «Ci sono richieste ma tutto è fermo, dopo le prime prenotazioni c'è stata una frenata in attesa di maggiori chiarimenti sulla situazione del virus».

L'ALTERNATIVA

Conferma da Lovadina di Spresiano Ivano Camerotto, chef e patron del parco ristorante Da Domenico: «La gente è ancora troppo dubbiosa, non si sbilancia, chiede ma non conferma ancora, anzi ci sono delle famiglie che avendo anziani in casa, chiede il menù da asporto, preferiscono il pranzo a casa piuttosto che in ristorante, c'è paura ma noi vogliamo sperare che la situazione migliori».

Guido Albertini che promuove il menù di pesce a Visnadello: «Ho dei tavoli prenotati, ma tutto va a rilento rispetto lo scorso anno, molto dipenderà dai prossimi giorni per sbloccare la situazione, dopo la mancanza delle cene almeno puntiamo a fare il pieno a Natale».

