IL PROGRAMMA

TREVISO «Il Covid potrà portaci via tutto, ma non la bellezza del Natale». Così il sindaco inizia il racconto di una città che si illumina, cinque alberi monumentali nelle piazze principali del centro, due davanti agli ospedali trevigiani. Poi la loggia che diventerà giardino all'italiana e maxischermi che manderanno l'inno di Treviso. Un abbraccio virtuale, certo, ma mai con così tanto calore. La Giunta Conte ci mette il cuore, 113 mila euro più 90 mila del bando per gli artisti trevigiani e 60 mila per le luci (raccolti da Rivivere Treviso). E alla fine riesce a regalare bellezza e atmosfera nonostante i limiti.

LA PRESENTAZIONE

Ieri mattina è stato presentato il Natale Incantato, maxicontenitore di iniziative che prenderanno vita già dal prossimo fine settimana e fino all'epifania. Uno sforzo congiunto che vede in campo l'assessorato alla cultura e quello alle attività produttive e fa diventare Treviso l'epicentro del Natale di Marca. Mai così illuminata, mai così decorata, mai così bella. «Affrontiamo un Natale responsabile con l'obiettivo di ritrovarci in piazza tutti insieme nel 2021» ha aggiunto il sindaco lasciando all'assessore Colonna Preti il compito di raccontare il ricco carnet di eventi. «L'accensione dell'albero, evento-clou che ha caratterizzato le ultime due edizioni, si svolgerà in modalità diffusa e a sorpresa esordisce. E, da remoto, la parola va ai sindaci di Cortina e Rocca Pietore, che-con Falcade- hanno donato due grandi alberi a testa per le feste. Oltre al tradizionale abete monumentale di Piazza dei Signori, infatti, donato alla città dal Comune di Cortina d'Ampezzo (Brunico è in zona rossa e non ha potuto far arrivare il tradizionale albero) e vestito a festa da COIN con il prezioso supporto di EDG, Hausbrandt e Volksbank, quest'anno anche Piazza Borsa, Piazza Santa Maria dei Battuti, l'Isola della Pescheria e i Buranelli si trasformeranno in uno scenario natalizio d'eccezione. «Gli alberi diventano tappa di un itinerario che porterà i visitatori a passeggiare per il centro: a terra si troverà un vero e proprio percorso che mette in relazione turistica Treviso e le città che hanno donato».

GLI SPETTACOLI

Ma la luce si diffonderà in tutti i quartieri della città con i 15 alberi di luce davanti alle parrocchie trevigiane. «Abbiamo inoltre chiesto agli artisti vincitori del bando di aiutarci a raccontare meglio il Natale con performance registrate che andranno sui wall in streaming ma anche con esibizioni a sorpresa dal vivo tra le vie della città-prosegue Colonna Preti- mentre sabato al Teatro Comunale verrà registrata la versione per coro e orchestra dell'Inno di Treviso composto da Marco Fedalto che dall'8 dicembre risuonerà per le vie della città. I ledwall trasmetteranno anche messaggi di auguri dei personaggi più rappresentativi della trevigianità, mentre vicino ad ogni albero monumentale ci saranno delle cassettine in cui i bambini potranno imbucare la propria lettera e partecipare ad un contest.

IL CONCORSO

Si rinnova anche il contest su instagram Porta con te la Treviso Incantata (dal 5 dicembre al 2 gennaio) con l'hashtag #3visoincanta e #trevisofotostampa. Una giuria composta da un fotografo professionista selezionerà, tra le 10 foto che avranno riportato più like, i tre vincitori. Tra le esperienze in presenza, il tour guidato attraverso la Restera, la città d'acque e le vie del mistero (info@turismotreviso.it) e La Via dei Presepi, dal 26 dicembre al 10 gennaio, nelle principali Chiese cittadine in collaborazione con i volontari del Gruppo Chiese Aperte coordinati dall'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi. Infine gli Alcuni il 20 dicembre porteranno in streaming lo spettatore a passeggio per le vie di Treviso alla scoperta di personaggi misteriosi. Grande attenzione alle luci con proposte rinnovate dal pacco luminoso che funge da porta d'ingresso al centro al mega orsetto di luce alla Brat. «Arricchiamo la tipica offerta della luminaria natalizia con nuove proposte per dare slancio al mondo economico fortemente provato dalla pandemia»ha confermato l'assessore alle attività produttive Andrea De Checchi. Il risparmio sul carnet è stato di 80 mila euro che, nelle intenzioni della Giunta, verranno reinvestiti per dare supporto ad altri artisti trevigiani in vista del Capodanno. «Sarà un San Silvestro in streaming, ma non faremo mancare il tradizionale concerto e neppure gli auguri della mezzanotte» promette l'assessore Colonna Preti.

Elena Filini

