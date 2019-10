Natale, il Comune è a caccia di progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ca' Sugana è pronta ad accogliere, e in caso a finanziare, progetti validi e di qualità in vista delle prossime feste natalizie. «Le Feste sono quasi alle porte - ricorda l'assessore Lavinia Colonna Preti - preparandoci ad un altro Natale più incantato che mai, invito tutti coloro che abbiano idee di spettacoli, performance, concerti a partecipare all'avviso pubblico per la selezione degli eventi natalizi (scaricabile dal sito del Comune ndr). Il tema di quest'anno sarà legato non solo all'incanto, ma soprattutto alla magia più grande...