Nasce la casa funeraria per l'addio ai propri cari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITA'TREVISO Una casa funeraria, la prima a Treviso, per congedarsi dai propri cari al di fuori dell'ambiente freddo, asettico, dell'obitorio. A promuoverne la costruzione, che partirà la prossima settimana a ridosso della rotatoria d'ingresso alla nuova cittadella della salute, le aziende che fanno capo al Cof, il Centro onoranze funebri di Treviso. IL CRONOPROGRAMMAIl cantiere si aprirà lunedì 9 dicembre, per concludersi a settembre del 2020. Secondo cronoprogramma, l'apertura è prevista entro novembre prossimo, in tempo, nelle...