(zan) Il Covid spinge la richiesta di mutui, mentre deprime la propensione ad accendere finanziamenti per investimenti e acquisti. Il doppio effetto opposto è fotografato anche nella Marca dal Barometro del credito alle famiglie, elaborato da Crif, società specializzata in informazioni finanziarie e creditizie. Nel 2020, in provincia di Treviso il numero di domande per nuovi mutui e per surroghe è aumentata del 11,7% rispetto all'anno precedente. In crescita anche l'importo medio delle singole pratiche, oggi a 130.924 euro, quasi due punti percentuali in più. L'incremento, peraltro, è generalizzato in tutto il Veneto. Al ribasso, invece, le performance dei prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi (come auto e moto, mobili, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, abbonamenti a palestre) e dei prestiti personali. Nella Marca, la prima categoria ha registrato una riduzione dei contratti del 13,1%, mentre il secondo indicatore si attesta sul meno 25,2%. Anche in questo caso, tuttavia, il trend discendente è in linea con il resto della regione. Così come è comune a tutte le province (salvo sporadiche eccezioni) la diminuzione pure del dato economico dei prestiti: in media i trevigiani hanno ricevuto 6.992 euro (meno 4,7%) per i finalizzati e 11.902 (meno 3,1%) per i personali. «Come spesso accade nei momenti di incertezza, gli italiani hanno preferito adottare un atteggiamento prudente».

