Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRIMO GIORNOTREVISO Da oggi entra in vigore ufficialmente il Green pass per biblioteche, musei, cinema e teatri. Tutto è pronto. Insieme alla misurazione della temperatura, gli operatori avranno la app per vidimare il Q-code. Nessun particolare timore o tensione: all'ingresso prima del biglietto, si svolgeranno tutti i controlli. Come già accade nei musei di mezza Europa. Se per le manifestazioni musicali all'aperto ci sono lamentele da...