TREVISO «Il parcheggio interrato all'Ex pattinodromo, così a ridosso delle mura, non si deve fare. Sappiamo che il progetto si trascina da anni, che ci sono accordi. Ma siamo anche disposti a dare il via a una sottoscrizione per aiutare il Comune a pagare le eventuali penali previste per la rinuncia a questa opera». Le associazioni culturali trevigiane fanno sul serio. Si schierano a difesa delle mura e chiedono ufficialmente all'amministrazione comunale di dire no a Parcheggi Italia e rinunciare definitivamente al Park interrato di cui si parla da una ventina d'anni. E sono disposte anche a contribuire economicamente, per quanto possibile. Ferme sulla stessa linea ci sono praticamente tutte le sigle più importanti nell'universo culturale cittadino: Rotary Treviso nord, Treviso sotterranea, Fai, Italia nostra, Rotary Treviso, Ateneo di Treviso, Amici dei musei e dei monumenti, Lions Treviso Ost, Lions Treviso Sile, Università popolare Auser. E si fanno forza con un parere firmato dalla Sovrintendenza nel 2017 che ritiene quel tratto di mura di pregio e meritevole di un vincolo: «E noi chiediamo che questo vincolo vega messo», spiega Paolo Crucianelli di Italia Nostra.

Al momento però voci tanto autorevoli non trovano ascolto: «Avevamo in programma un incontro col sindaco per mercoledì scorso - spiega Crucianelli - ma è saltato. Possiamo anche capire, visto il periodo, che gli impegni siano tanti. Ma siamo fiduciosi di riuscire a parlare, in tempi brevi, con l'amministrazione». Mario Gemin, presidente del Fai Treviso, ci tiene a sottolineare un aspetto: «Non siamo un fronte del no a prescindere. Ci può anche andare bene che il parcheggio all'ex pattinodromo resti a raso, così com'è adesso. Non chiediamo di non realizzare niente. Ma facciamo in modo di non spezzare la continuità di una cinta muraria unica nel suo genere, il nostro monumento più grande e importante, con un tappo di cemento armato che non sarà più possibile rimuovere. Abbiamo un patrimonio unico, da preservare e valorizzare. Progettato da Frà Giocondo, l'architetto dei Papi, una delle figure di spicco tra la fine del 400 e il l'inizio del 500. Capiamo i problemi dell'amministrazione, sappiamo che la questione del parcheggio sotterraneo non nasce adesso, ma si trascina da anni. Va bene la soluzione che stanno trovando per il parcheggio al Cantarane. Ma il problema resta qui: non facciamo qualcosa di cui poi ci pentiremo. Adesso le difficoltà legali sembrano insormontabili, ma tra qualche anno la situazione potrebbe cambiare. Diciamo no a questo progetto. Siamo anche pronti ad appoggiare una sottoscrizione, per quanto ci sarà possibile, per raccogliere fondi utili a pagare parte di un'eventuale penale».

Ca' Sugana però si trova tra l'incudine e il martello. I progetti Cantarane ed ex pattinodromo sono stati ereditati dalla giunta Manildo che, a sua volta, dovette accettarli dopo la rinuncia della precedente giunta Gobbo al parcheggio sotterraneo in piazza Vittoria. Parcheggi Italia, che aveva già tutte le autorizzazioni in mano, non fece i lavori previsti nel cuore del centro in cambio però degli altri due progetti. Il sindaco Mario Conte e il vice Andrea De Checchi stanno adesso provando ad attenuare l'impatto dei due parcheggi. E se sul Cantarane sono riusciti a ottenere la trasformazione di un parcheggio all'inizio pensato sotterraneo con uno a raso, per l'ex pattinodromo le possibilità di mediazione sono ristrettissime e il park sotterraneo pare inevitabile. Ma ignorare la voce del mondo della cultura cittadina non sarà possibile.

