ODERZO Si era sentita con la figlia Silvana lo scorso lunedì. Antonia Zanchetta, 95 anni, residente a Camino di Oderzo, ha chiesto alla figlia: «Quand'è che mi riporti a casa?». Il destino avverso ha deciso altrimenti, fatali le sono state le conseguenze di una brutta caduta avvenuta un anno fa, dalla quale non si era ripresa, e l'infezione da coronavirus. Le analisi fatte alla signora hanno confermato la sua positività al Covid-19, rendendo il distacco ancor più triste e drammatico. «È triste non aver potuto vederla, salutarla un'ultima volta dice commossa la figlia Silvana -. Mamma non si meritava di morire in solitudine, no davvero, dopo tutti i sacrifici e la vita di lavoro che ha fatto». Le altre due figlie invece vivono all'estero: «Non potranno essere al funerale spiega Silvana -. Dovrebbero fare la quarantena, gli ostacoli sono troppi».

Un'esistenza fatta di impegno, emigrazione, amore per la famiglia e sempre tanta tenacia, lo sguardo in avanti, sorretta dall'amore per il marito e le figlie. Ancora negli anni cinquanta del secolo scorso la signora Antonia insieme al marito Egidio Tardivo era emigrata in Venezuela. Avevano preso il coraggio a due mani: in Italia lavoro non ce n'era, almeno laggiù nelle Americhe un'occupazione la si trovava. «Papà e mamma lavoravano ore su ore, tanti sacrifici prosegue la figlia Silvana -. Alla fine papà era riuscito ad aprire un negozio, raggiungendo una stabilità. Nel frattempo siamo nate io e le mie sorelle Graziella e Franca». Nel 1987 Egidio Tardivo decide di ritornare in Italia, in Venezuela le cose non si stavano mettendo bene. Ritornata nella Marca Antonia Zanchetta continua a dedicarsi instancabile alla famiglia, ai figli, al marito. Rimasta vedova va ad abitare con la figlia Silvana; le altre due sorelle nel frattempo si sono stabilite l'una in Spagna, l'altra a Tenerife.

Lo scorso anno la signora Antonia cade in casa e si infortuna. È sempre seguita con assiduo affetto dalla figlia. Guarita da una polmonite bilaterale, fatica invece a riprendersi dalla caduta. Nonostante la sua tenacia e voglia di vivere, il suo fisico è provato. Si rende necessario il ricovero in ospedale, e le viene riscontrata la positività al Covid-19. È mancata martedì scorso. Ha avuto però la soddisfazione di festeggiare i 95 anni lo scorso ottobre. Un paio d'anni fa era stata in Spagna e aveva conosciuto il suo pronipote, motivo per lei di grande gioia.. I funerali saranno celebrati sabato alle 10.30 a Camino.

