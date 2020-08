Un nuovo decesso legato al coronavirus. Ieri ha perso la vita una signora di 99 anni. Era un'ospite della casa di riposo di Vedelago. Una cardiopatia ischemica e una demenza senile grave avevano già reso il suo quadro clinico quanto mai precario. Dopo la conferma del contagio da Covid-19, la 99enne era stata trasferita e ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Dove ieri il suo cuore si è fermato per sempre. Anche alla luce delle importanti patologie pregresse, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si tratta della 332esima vittima colpita dal coronavirus nella Marca dall'inizio dell'epidemia, cioè dallo scorso febbraio, ad oggi. Fino a questo momento nel trevigiano sono state contagiate in tutto 3.735 persone. Sono esattamente 772 quelle che attualmente stanno combattendo contro l'infezione da Covid-19. Mentre 2.649 trevigiani sono guariti, negativizzandosi e riuscendo a mettersi alle spalle il virus. L'aspetto che per ora fa tirare un sospiro di sollievo è che il numero di ricoveri negli ospedali rimane piuttosto basso nonostante le cifre così elevate per quanto riguarda i contagi, compresi in maxi focolai. Al momento sono 15 pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali della Marca: dieci a Treviso e cinque a Vittorio Veneto. E nessuno di questi è in Terapia intensiva.

