Multe, un tesoretto 15 milioni in tre anni

I CONTITREVISO Poco più di cinque milioni all'anno per i prossimi tre anni. Questo quanto Ca' Sugana prevede di incassare solo dalle sanzioni legate alla violazione del codice della strada, limitatamente all'eccesso di velocità rilevata da autovelox e attrezzature analoghe, al netto di tutte le spese per la riscossione, la manutenzione del sotfware, visure e accantonamenti vari. Di questo gruzzoletto, circa la metà andrà investito nella manutenzione della segnaletica stradale e in un miriade di voci che vanno dalla semplice manutenzione di...