MOTTAIeri mattina check up gratuiti in centro a Motta per la due giorni denominata Motta in salute. Già di buon mattino controlli in piazzetta Predonzani a decine di residenti e non solo. Screening e visite gratuite per la prevenzione di tumore al seno, tumori della pelle, esami cardiologici, posturali e densitometria ossea con i volontari dell'associazione Amiche per la pelle, l'associazione Amici del cuore e la Farmacia alla Provvidenza.Ieri pomeriggio poi in centro corso di primo soccorso e disostruzione pediatrica gratuito all'auditorium...