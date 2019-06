Motociclista investito dall'auto: ferito grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTETREVISO Auto contro moto, centauro ricoverato in prognosi riservata. È l'incidente accaduto sabato sera, attorno alle 21, lungo via Adriatico, all'altezza della frazione di Ca' Nani, a Jesolo. Due i mezzi coinvolti, una moto e una Renault Clio che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati. Quello che è apparso subito certo ai soccorritori è il violento impatto, tanto che il centauro, un uomo di 55 anni residente a Treviso, è stato sbalzato di sella facendo così un volo di alcuni metri prima di cadere...