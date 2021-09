Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Incidente ieri sera, verso le 19,40 lungo la Pontebbana. a Villorba praticamente davanti alla concessionaria della Bmw. Un 55enne, in sella a uno scooter Yamaha X Max che procedeva in direzione di Treviso è stato urtato violentemente da una Volvo V90 che procedeva nello stesso senso di marcia e stava effettuando un sorpasso. Il motociclista, preso in pieno, ha fatto un volo terribile per poi ricadere sull'asfalto. Mentre il conducente...