TREVISO Ieri mattina i tecnici della Soprintendenza e quelli di Ca' Sugana hanno steso in telo protettivo in tessuto non tessuto per preservare dai rigori della brutta stagione il mosaico di via Canoniche. Si tratta di un telo marroncino, che va a sostituire lo strato di sabbia normalmente utilizzato in passato. Una novità che rende più agevole la fruizione del mosaico. Negli ultimi anni lo strato di sabbia è rimasto a lungo, anche quando le condizioni climatiche erano ormai più che favorevoli. È sempre stato un problema di costi che, molto spesso, ha tenuto nascosta ai visitatori un'opera d'arte tra le più conosciute della città. Adesso la situazione cambia. Ca' Sugana, Soprintendenza e parrocchia del Duomo hanno studiato una soluzione per rendere le operazioni più agevoli sia in fase di copertura che quando si tratta di riportare tutto alla luce. La scelta è caduta su particolare telo protettivo. Ma la novità sono tante.

«I teli saranno due - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese - uno lo abbiamo già messo, poi ce ne sarà un altro, steso qualche centimetro sopra e posato su un telaio, con la xerigrafia del mosaico. In questo modo l'opera sarà in qualche modo visibile anche quando è coperta». L'intervento però se ne porta dietro anche un altro: «Con l'occasione - continua Zampese - abbiamo programmato anche di rifare completamente il parapetto attorno al mosaico e l'impianto di illuminazione, installando punti luminosi che migliorino la visibilità dell'opera. Alla fine andremo a spendere tra i 15 e i 20mila euro».

