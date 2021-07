Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCOMPARSATREVISO La notizia della sua malattia circolava da giorni: Vittorio sta male, questa volta non ce la fa. Nessuno però credeva veramente che un combattente come Vittorio Zanini potesse uscire sconfitto da un qualche duello. E invece ieri mattina la notizia che prima ha gelato Treviso e poi si è diffusa come un incendio: Vittorio Zanini, 72 anni, è morto, stroncato da un male incurabile scoperto di recente. Lascia la moglie...