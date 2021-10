Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL GIALLOTREVISO Ci sono volute quasi 24 ore per scoprire chi era. La svolta sul giallo di varco Filippini è arrivata nella notte, quando gli inquirenti hanno identificato il corpo dell'uomo caduto dalle mura mercoledì notte. E' quello di Andrea Scodellaro, 50 anni, ex imprenditore. E il suo sembrerebbe un gesto volontario, anche se gli inquirenti non escludono del tutto la caduta accidentale. Meno probabile l'ipotesi dell'aggressione. Il...