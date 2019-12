Morto Santon, l'ex assessore con un debole per il basket

IL LUTTO

PONZANO Lutto nel mondo dello sport e della comunità di Ponzano. All'età di 61 anni, compiuti l'1 febbraio scorso, è deceduto, ieri mattina, Gabriele Santon (nella foto), da circa un anno era in dialisi e lotta contro il male. Una persona da sempre impegnata nella comunità ponzanese tanto da essere stato anche consigliere comunale in più legislature ed assessore allo sport dal 1993 al 1995 con la giunta dell'allora sindaco Gobbato, poi nel 1999 con la lista Centro Unito per Ponzano si era presentato come candidato sindaco per avvicinarsi di recente anche a Rete Ponzano. Nel 2016 era stato tra i fondatori della Pro Loco di Ponzano ed era tutt'ora consigliere oltre ad essere stato cofondatore del Comitato frazione di Ponzano. Conosciuto ed apprezzato per la sua attività di libero professionista. Gabriele infatti, che aveva frequentato l'istituto tecnico Palladio a Treviso, era geometra ed aveva lo studio tecnico vicino alla chiesa di Ponzano. Una persona disponibile, seria, onesta come lo ricordano tutti in paese, dal sindaco Antonello Baseggio, allex assessore Mario Sanson alla pluricampionessa della pallacanestro Bianca Rossi. Gabriele lascia la moglie Violena Ruberti e i figli Ludovico e Rocco, mentre due mesi fa era macato il papà, Rino. Da stabilire la data del funerale. Lo sport lo aveva da sempre coinvolto poichè, oltre ad essere stato assessore, è sempre stato un grande appassionato della pallacanestro e tra in primi dirigenti della società del Ponzano, ricoprendo poi il ruolo di vice presidente per assumere nel 2003 la presidenza per sei stagioni sportive diventando poi Team manager della società che nel frattempo, dal basket maschile, aveva intrapreso la strada del femminile che ora è tra le protagoniste a livello nazionale. Sei anni fa l'uscita di scena dal mondo della palla a spicchi. Una passione per il basket trasmessa a tutti in società e numerosissimi sono i messaggi di cordoglio da parte di ex giocatori. Passione ovviamente trasmessa al figlio Ludovico che ha vestito le maglie di Istrana, Bassano, Brescia, Caorle e del Ponzano, mentre l'altro figlio Rocco si sta dedicando al mondo della ristorazione tanto da aver aperto di recente il ristorante Noir a Ponzano con il fratello.

«Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, afferma il sindaco Antonello Baseggio, a Gabriele va il grazie mio e della comunità per quello che ha fatto gratuitamente per il comune e per i cittadini ed è an lui che nel 1999 mi sono avvicinato alla politica». Mario Sanson, ex assessore allo sport così lo ricorda: «Una persona onesta e ben voluta a Ponzano, molto preparata nel suo lavoro di geometra, sempre disponibile e costruttiva, una grossa perdita per la nostra comunità». Continua Sanson: «Gabriele è stato consigliere comunale per più di una legislatura e assessore allo sport, candidato sindaco, cofondatore della Pro Loco a testimonianza che è sempre stato vicino alla comunità». E Stefano Lecca, ex consigliere comunale ribatte: «Ho provato tristezza alla notizia della morte di Gabriele che si è sempre dimostato buono, altruista, serio e competente, una grande persona».

