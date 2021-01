LA SCOMPARSA

PONTE DELLA PRIULA Non ce l'ha fatta monsignor Francesco Toffoli, parroco per 36 anni a Ponte della Priula. E' morto all'ospedale Ca' Foncello per complicazioni legate al Covid. Proprio due giorni fa alcuni fedeli avevano lanciato un tam tam mediatico per raccogliere quante più preghiere possibili per la sua guarigione. Ora tutta la comunità piange don Francesco le cui doti ben si sposavano con un grande senso pratico che gli ha permesso di realizzare opere concrete come l'oratorio e la ristrutturazione della chiesa.

LA VITA

Nato a Scomigo nel 1940 - aveva compiuto 80 anni lo scorso 22 settembre - e ordinato a Fregona nel 1965, dal 2018 era collaboratore nell'unità pastorale di Vazzola e San Polo. Cappellano di sua Santità dal 2003, per alcuni anni aveva ricoperto anche il delicato incarico di vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali (dal 2004 al 2009).

IL RICORDO

Paolo De Martin, 58 anni oggi è il sacrestano di Ponte della Priula e lo ricorda commosso: «Quando don Francesco è arrivato qui ero poco più' di un adolescente. Mi colpì subito però la sua grande personalità. Attraverso gli spunti di riflessione che mi propose mi avvicinai sempre più. Come è successo a me così per tanti altri miei coetanei e anche persone di tutte le eta. Riusciva ad affascinarci con la sua conoscenza delle arti, della musica, della letteratura, della filosofia e allo stesso tempo era una persona pratica che sapeva usare bene la sua acuta intelligenza per realizzare opere concrete. Ha fondato a Ponte della Priula il gruppo scout, una scuola di musica. Il suo dono più' grande era l'empatia. Riusciva a parlare con tutti, anche con coloro che appartenevano ad altre religioni. Un vero uomo, un vero pastore. Il suo cuore era sempre aperto come la porta della canonica dove riceveva chiunque avesse bisogno di una parola o di un aiuto concreto di qualsiasi tipo. Ci insegnava a suonare la chitarra, il pianoforte, ci portava a vedere le più belle mostre di pittura spiegandoci i maestri e le tecniche. Nel 2018 era stato trasferito alla parrocchia di San Polo di Piave ma in molti continuavamo ad andare a trovarlo. Ha lasciato in noi tutti un segno profondo, sia spiritualmente che concretamente». Il rosario verrà recitato venerdì 8 gennaio alle ore 20 nel tempio votivo di Ponte della Priula. Le esequie verranno celebrate sabato 9 gennaio alle ore 10 nella stessa chiesa.

Pio Dal Cin

