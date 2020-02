IL CASO

TREVISO Nessuna lite nei giorni scorsi, solo un diverbio, diventato poi una zuffa una settimana fa. Ma del quale lui non si era mai lamentato. Questa la verità della famiglia di Marco Antonio Fasan, 37 anni, veneziano, trovato impiccato lunedì mattina in una cella del carcere di Treviso, la stessa nella quale era stato spostato dagli agenti di polizia penitenziaria a causa di un litigio con un altro detenuto, alcune ore prima. Una lite della quale la famiglia, rappresentata dall'avvocato Mauro Serpico, ha detto di non aver mai saputo nulla. Qualcosa di più sul giallo della morte di Marco Antonio Fasan si saprà lunedì quando inizierà l'autopsia su corpo del 37enne, come disposto dal pm Mara Giovanna De Donà che ha già incaricato il dottor Alberto Furlanetto, mentre l'avvocato Serpico ha nominato il medico legale Antonello Cirnelli come consulente di parte. Cileno di origini, adottato da una famiglia veneziana, era in carcere a Treviso per scontare una pena residua di un anno e quattro mesi ed era in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, al quale il suo legale aveva presentato domanda di concessione dei domiciliari. Il padre, a cui il 37enne era molto legato, gli ha lasciato un discreto patrimonio, che dal carcere aveva chiesto aiuto e consigli proprio al suo legale. Si era anche riavvicinato alla compagna, con la quale ha avuto un figlio, ed è questo uno dei motivi che spingono la donna a non credere all'ipotesi del suicidio. Nel corso dell'ultimo colloquio in carcere, Fasan si era confidato lamentando di essere tormentato da qualcuno. Ora spetta alla Procura fare piena luce su quanto accaduto. Con un dettaglio da non trascurare: Fasan aveva una mano fasciata ed ematomi in varie parti del corpo.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA